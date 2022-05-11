''Suriyeliler gitsin mi'' anketinin sonuçları açıklandı

Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden Suriyeli sığınmacılar için yapılan bir kamuoyu anketi vatandaşın tepkisini gözler önüne serdi. İşte vatandaşın kararı....

Hükümet ile muhalefet arasındaki sığınmacı tartışması bu kez sokağa taşındı. BUPAR Araştırma tarafından yapılan anket, halkın sığınmacı sorununa bakışını ortaya koydu. Şirket tarafından 5-8 Mayıs tarihleri arasında göçün en yoğun olarak hissedildiği Adana, Mersin, Gaziantep ve Hatay’da yapılan anketten sığınmacı sorununa kalıcı çözümün geri gönderilmeleri olduğu sonucu çıktı.

EZİCİ ÇOĞUNLUK 'GERİ GÖNDERİLMELİ' DEDİ

“Suriye ve Afganistan’dan gelen mülteciler ülkemizde kalmalı mıdır, yoksa güvenli bir şekilde geri gönderilmeli midir” sorusuna ise katılımcıların yüzde 79’u “Geri gönderilmeli” yanıtını verdi. Yüzde 20.6’sı fikir belirtmedi. Katılımcıların yüzde 0.4’ü ise “Kalmalılar” dedi.

BUPAR tarafından yapılan ankette, 800 vatandaşa “Suriye ve Afganistan’dan gelen mülteciler iliniz için genel olarak iyi mi oldu yoksa kötü mü” sorusu yöneltildi. Yurttaşların yüzde 88.1’i bu soruya “Kötü oldu” yanıtını verdi. Yüzde 8.6’sı fikir belirtmedi, 3.3’ü “İyi oldu” dedi. “Suriye ve Afganistan’dan ilinize gelen mültecilerin sayısı az mı, çok mu, yoksa yeterli mi” sorusuna katılımcıların yüzde 59’u “Çok” derken yüzde 22.2’si “Yeterlidir. Ne az ne çoktur. Bu kadarı yeterli daha fazla gelmesin” dedi. Yüzde 18.8’i ise yanıt vermedi.

GÜVENLİK RİSKİ ÖNE ÇIKTI

Katılımcılara, “Mülteciler ülkemiz için asayiş-güvenlik sorunu yaratıyor mu” diye de soruldu. Yurttaşların yüzde 56.4’ü “Evet, güvenlik sorunu yaratıyor” derken yüzde 22.2’si “Hayır, güvenlik sorunu yaratmıyor” dedi. Yüzde 21.4’ü ise fikir belirtmekten kaçındı. “Mültecilerin gelmesi ile işsizlik arttı mı” sorusuna katılımcıların yüzde 53.5’i “Evet, arttı” derken yüzde 15.2’si “Hayır” yanıtı verdi. Yüzde 31.3’ü fikir belirtmedi. Araştırmaya katılan yurttaşlara, “Mültecilerin artması ülkemiz için tehdit mi” sorusu yöneltildi. Yurttaşların yüzde 57.2’si “Evet”, yüzde 16.9’u “Hayır”, yüzde 25.9’u “Fikrim yok” dedi.