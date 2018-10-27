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  3. 27 Ekim 2018 11:19

Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a Cemal Kaşıkçı reddi

Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı cinayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de yargılanmalarını istediği şüphelilerin Suudi Arabistan'da yargılanacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a Cemal Kaşıkçı reddi
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cubeyr, şüphelilerin Suudi Arabistan'da yargılanacaklarını söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin histerik bir hal aldığını söyledi. Jubeir ayrıca, Suudi kolluk güçlerinin Türkiye'de Türk meslektaşları ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Cubeyr ayrıca, Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin Suudi Arabistan'da yargılanacaklarını söyledi.

ERDOĞAN'DAN 'TÜRKİYE'DE YARGILANSINLAR' TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada cinayetle suçlanan 18 kişiyi Türkiye’de yargılama teklifinde bulunmuştu.

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