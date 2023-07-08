Tahterevallide oynayan kız çocuğu parmağından oldu

Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: ''Ciddi bir travma oldu''

Zamsız kalan EYT'liler için yeni teklif!

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor

İşte haftanın ve Haziran'ın en çok kazandıran yatırım aracı