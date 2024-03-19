Taksiciler ''R'' yaptı: İstanbul'da 10 bin yeni taksi alımı önerisi

Daha önce yeni taksi alımı teklifine karşı çıkan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, geri adım attı. Aksu, 10 bin yeni taksi alımının yerinde olabileceğini belirtti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, megakente 10 bin yeni taksi alımı yapılması gerektiğini söyledi.

“Yeni taksi plakaları kanuna ve hukuka uygun bir şekilde ihale yoluyla çıkarılabilir. Sonrasında bu kademeli olarak günün şartlarına göre artırılabilir de.” diyen Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni taksi projesine ise karşı olduklarını yineledi.

"BELEDİYELER TİCARİ TAKSİ İŞLETEMEZ"

Aksu, “Belediyeler, dernekler, kooperatifler tüzel kişiler, ticari taksi alamaz, satamaz ve işletemez.” diyen Aksu, pandemi döneminde taksi müşterilerinin yüzde 90 oranında düştüğünü ancak bu durumun şimdi değiştiğini anlattı.

ÖTV DESTEĞİ BEKLENTİSİ

Başkan Aksu, taksici esnafının ÖTV desteği beklediğini de söyledi. Aksu, “Bu ekonomi şartlarında bir milyondan aşağı araç yok bu şartlarda araçlarımızı yenileyemiyoruz destek bekliyoruz.” dedi.

İHA