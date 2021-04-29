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Taksim Meydanı'nda 1 önlemleri havadan görüntülendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı.

Yaklaşan 1 Mayıs öncesi, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik önlemleri alındı. Gezi Parkı ve Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı ise polis bariyerleriyle kapatıldı. Anıtın olduğu alan yaya trafiğine kapatılırken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, anıt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca, metro giriş çıkışlarında da güvenlik önlemleri artırıldı. Taksim'de alınan güvenlik önlemleri havadan görüntülendi.

Etiketler taksim taksim meydanı hava
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