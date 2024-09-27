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Tanju Özcan yere izmarit atan başkana da acımadı

Tanju Özcan yere izmarit atan başkana da acımadı
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Bolu'da "kirlilikle" dev bir mücadeleye başlayan Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, yere sigara izmariti atan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'na da ceza kestirdi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, 12-15 Eylül tarihleri arasında Yaşamkent Mahallesi’nde gıda, tarım, hayvancılık, yapı, mobilya ve ev tekstil ürünlerinin tanıtıldığı Bolu Fuarı’nı düzenledi.

Fuarın açılış törenine katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yanındaki koltukta oturan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar’ın yere sigara izmariti attığını gördü. Özcan’ın talimatı üzerine zabıta ekipleri Alemdar’a ‘Sigara izmaritini yere atmak suretiyle çevreyi kirletmekten’ 578 TL idari para cezası uyguladı. Alemdar’ın önceki gün cezayı belediyeye ödediği öğrenildi.

Bolu Belediyesi tarafından son 3 ayda, yere sigara izmariti attığı gerekçesiyle AKP İl Başkanı Suat Güner, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet’in de aralarında bulunduğu 2 bin 856 kişiye idari para cezası kesildi.

Etiketler bolu büyükşehir belediye başkanı tanju özcan izmarit izmarit cezası
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