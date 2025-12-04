  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Partili Belediye Başkanı Bolu Dağı'nı istedi, Tanju Özcan'dan ''ben çift kaşarım'' yanıtı geldi

Tanju Özcan'ın resti olay oldu: ''Ben kaşar siyasetçiyim, hem de çift kaşar''

Tanju Özcan'ın resti olay oldu: ''Ben kaşar siyasetçiyim, hem de çift kaşar''
Güncelleme:

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü arasındaki polemikte, Özcan'dan Özlü'ye "Ben kaşar bir siyasetçiyim, hem de çift kaşar. O giderken biz o yoldan dönüyorduk" yanıtı geldi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile AKP'li Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü arasındaki sosyal medya polemiğine bir yenisi eklendi. Düzce Belediye Başkanı Özlü’nün Bolu’nun doğal güzellikleri olan Abant Gölü Milli Parkı ve Yedigöller Milli Parkı’na Düzce tarafından yol açılacağını açıkladı.

Bu açıklamanın üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ilk oturumunda Özlü’ye yanıt verdi. Faruk Özlü’nün daha önce gündeme getirdiği “Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olsun” çıkışına değinen Tanju Özcan, şunları kaydetti:

"Düzce’deki su hatları değişecek ‘Niye değişmedi?’ diye sorulmasın diye ikide bir Bolu’ya bulaşıyor. Yok, ‘Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olsun’. Ya kardeşim, zaten Düzce’nin adı nereden geliyor? Düz olmasından geliyor. Şimdi, Ağrı Dağı’nın üçte ikisi Iğdır’da. Hiç Iğdırlılar ‘Ağrı Dağı yerine Iğdır Dağı diyelim’ demiyor. Bolu Dağı’nın üçte biri Düzce mülki hudutlarında kalıyor. Bu tartışmalar niye çıkıyor?" dedi.

"BEN KAŞAR SİYASETÇİYİM... HEM DE ÇİFTE KAŞAR"

Düzce Belediye Başkanı şunu bilsin, ben kaşar bir siyasetçiyim. Hem de çift kaşar. Yani o iyi bir bürokrat olabilir, yüksek eğitim de almış olabilir. Ama siyasetçi olmak farklı bir şey. O giderken biz o yoldan dönüyorduk. Dolayısıyla, sen Düzce’de tartışılmasını istemediğin konular olduğunda salla Bolu’ya. Biz de cevap veriyoruz. Bir de benim üzerimden sosyal medyada takipçi kasıyor. Uyardı arkadaşlar, artık cevap vermiyorum ama cevap verenleri de kutluyorum"

text-ad
Etiketler tanju özcan faruk özlü ak parti CHP bolu dağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni gün yeni bir faciayla başladı: Anne öldü, kızı yaralandı! Yeni gün yeni bir faciayla başladı: Anne öldü, kızı yaralandı! Ünlü NBA yazarından Derin Saran'a büyük övgü: ''NBA'deki takımların radarına girdi'' Ünlü NBA yazarından Derin Saran'a büyük övgü: ''NBA'deki takımların radarına girdi'' Aboubakar'dan Sergen Yalçın, Osimhen ve Abraham hakkında olay ifadeler Aboubakar'dan Sergen Yalçın, Osimhen ve Abraham hakkında olay ifadeler Liseli gençlerin ''şakalaşması'' kanlı bitti! 15 yaşındaki bir çocuk bıçaklandı! Liseli gençlerin ''şakalaşması'' kanlı bitti! 15 yaşındaki bir çocuk bıçaklandı! Gencecik kızını toprağa veren baba mezarlık hırsızlarına isyan etti Gencecik kızını toprağa veren baba mezarlık hırsızlarına isyan etti Türkiye'deki konkordato salgını bir sektöre daha sıçradı! Türkiye'deki konkordato salgını bir sektöre daha sıçradı! Galatasaray Daikin'ın hanımları filede 8'li Finaller Turu'na yükseldi Galatasaray Daikin'ın hanımları filede 8'li Finaller Turu'na yükseldi Türkiye'nin sağlıkta devrime imzasını atacak yerli mobil dijital röntgen cihazları iş başı yaptı! Türkiye'nin sağlıkta devrime imzasını atacak yerli mobil dijital röntgen cihazları iş başı yaptı! Akrobasi timindeki F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü! Akrobasi timindeki F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü! Burcu Esmersoy'dan tepki çeken emeklilik hayatı açıklaması Burcu Esmersoy'dan tepki çeken emeklilik hayatı açıklaması
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye beraberliği getiren isim hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye beraberliği getiren isim hakkında suç duyurusu Kanalizasyondan 4,5 aylık cenin çıktı, cenini kanalizasyona atan kadın serbest kaldı! Kanalizasyondan 4,5 aylık cenin çıktı, cenini kanalizasyona atan kadın serbest kaldı! İstanbul'un su kaynağı çöle döndü, tarihin izleri ortaya çıktı! İstanbul'un su kaynağı çöle döndü, tarihin izleri ortaya çıktı! Uğur Dündar tam 13 yıl sonra Sözcü'ye veda etti Uğur Dündar tam 13 yıl sonra Sözcü'ye veda etti Hava durumu raporu değişti: Hava sıcaklıkları düşüyor, yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor! Hava durumu raporu değişti: Hava sıcaklıkları düşüyor, yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor! Milli Eğitim Bakanı'nı protesto eden 16 genç tutuklandı! Milli Eğitim Bakanı'nı protesto eden 16 genç tutuklandı! Sergen Yalçın'ın teklifi sonrası Beşiktaş'ta dikkat çeken Rafa Silva gelişmesi! Sergen Yalçın'ın teklifi sonrası Beşiktaş'ta dikkat çeken Rafa Silva gelişmesi! Dolandırıcılardan akılalmaz tuzak: Adını kullandıkları devlet kurumu herkesi şaşırttı! Dolandırıcılardan akılalmaz tuzak: Adını kullandıkları devlet kurumu herkesi şaşırttı! Bahçeli resti çekti; Cumhur İttifakı'nda bir çatlak daha: ''Sinsi planlar!'' Bahçeli resti çekti; Cumhur İttifakı'nda bir çatlak daha: ''Sinsi planlar!'' Milli Tekvandocumuz Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu oldu Milli Tekvandocumuz Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu oldu