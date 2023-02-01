TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Yüksek Öğrenim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ASKERİ PERSONELE DE KADRO VERİLSİN'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sözleşmeli askerlere de kadro verilmesini gündeme taşıyarak, "Sözleşmeli personele kadro verildi. Askeri personeller var, bunlar uzman çavuş, astsubay ve subaylar. Biliyorsunuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra artık sözleşmeli olarak alınmaya başlandı. Ama bu insanlar da kadro istiyor. Şimdi, bunlara kadro verilmeyeceğini, böyle bir çalışma olmadığını Sayın Hulusi Akar'ın geçenlerde bir soru önergesine verdiği cevaptan anlıyoruz. Halbuki askerin sözleşmelisi filan olmaz, şehidin sözleşmelisi olmaz, bu insanlar şehit oluyor. Bu insanlar vatan savunmasında çalışıyorlarsa bu insanları kadroya almak lazım. Artık olağanüstü durumu sona erdirmek gerekir" dedi.

KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da son günlerde, Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde kutsal mekanlara ve dini değerlere yönelik menfur saldırıların meydana geldiğini hatırlatarak şöyle dedi:

"21 Ocak'ta İsveç'te Büyükelçiliğimiz önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla başlayan alçak saldırılar organize bir şekilde Hollanda ve Danimarka'da da devam etmiştir. Avrupa’da uzun süredir sahnelenen bu kirli senaryo, dünyanın mücavir bölgelerine de sıçratılmıştır. 27 Ocak'ta Kudüs'te bir sinagoga, 30 Ocak'ta Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camiye düzenlenen terör saldırılarında 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda insan yaralanmıştır. Avrupa merkezli bu saldırılar olayın kapsamıyla sınırlı kalmamakta, dini, siyasi ve kültürel kırılmalar oluşturarak küresel barış ve istikrarı önemli ölçüde tehdit etmektedir. 27 Ocak'ta Azerbaycan’ın İran Büyükelçiliğine düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırı bunun en açık örneğidir. Kimden gelirse gelsin, insanların temel hak ve hürriyetlerini hedef alan bu saldırılar açık bir nefret suçudur, şiddetle kınıyoruz."

Özellikle Avrupa'da uzun yıllardır devam eden İslam düşmanlığı ve ırkçı saldırılar göz önünde bulundurulduğunda, toplumsal huzuru hedef alan bu saldırılara göz yumanları bir kez daha uyardıklarını vurgulayan Akçay, "Bu eylemler, sadece Müslümanların ya da herhangi bir dini kesimin değil, tüm insanlığın manevi değerlerini hedef almakta, bir arada ve barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere tüm ülkeler benzer saldırıların yaşanmaması için üzerine düşen sorumlulukları mutlaka yerine getirmelidir" diye konuştu.

'İYİ Kİ İDAM CEZASI KALKMIŞ'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında Rektör Naci İnci'nin makam aracının çıkışının geciktirilmesine ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada savcının mütalaasını açıkladığını belirterek, "Bir sanık için 25, bir sanık için 23, 12 sanık için 21 yıla kadar hapis cezası talep ediyorlar gencecik Boğaziçi öğrencileri için. İyi ki Parlamento idam cezasını kaldırmış. İyi ki idam cezası kaldırılmış. Kalkmasaydı, korkarız, savcı idamlarını talep edecekti. Bir üniversitenin geleneklerine aykırı olarak oranın öğretim görevlilerine, öğrencilerine, o üniversiteyle bağını koparmamış mezunlarına inatlaşarak rektör dayatan zihniyet şimdi de bir barışçıl protestoyu, bir öğrenci eylemini, gençliğinde bu Parlamento'daki herkesin katılmış olabileceği bir protestoyu 25 yıl hapisle cezalandıracak kadar gözleri dönmüş. Bunu da tutanakların önünde milletimize şikayet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhalefetin Merkez Bankası'na yönelik eleştirilerini hatırlatarak şöyle dedi:

"Bu süreçte döviz fiyatlarının 2022'nin hemen hemen mart ayından itibaren ya da Şubat ayından itibaren sabit bir şekilde seyir izlediği dönemde, Merkez Bankası, piyasadaki dövizi regüle edebilmek için, dövizin spekülasyonunu, dalgalanmasını önleyebilmek için ve enflasyonla mücadelede katkı sağlayabilmek için bunu yapıyordu. Biliyorsunuz, enflasyon oranı, tüketici fiyatları TÜİK açıklamasına göre yüzde 65 olduğundan Merkez Bankası'nın referans faizinin yüzde 9 seviyesinde olduğu ve kredi faiz oranlarının da yüzde 15-17 seviyelerinde, maksimum yüzde 19 seviyelerinde olduğu bir dönemin yaşanmasında çok büyük katkılarının olduğunu görüyoruz. On yıllık devlet borçlanma faizlerinin yüzde 10'un altında olduğu bir süreçte Merkez Bankası'nın bu yaptığı para politikasından kaynaklıdır. Hani, bir dönem '128 milyar dolar nerede?' diye bir pankart açılıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden, zamanında bakanlık yapmış, bildiğim kadarıyla da Genel Sekreterlik yapmış Sayın Mehmet Sevigen'in bir televizyon programında bütçe görüşmeleri sırasında kamuoyuna sorduğu bir soru vardı. O soru da şuydu; 'Korumasıyla, kendi partisine mensup eskiden milletvekili olmuş ama o anda milletvekili olmayan bir iş adamına bir çanta dolusu para gönderip döviz aldıran genel başkan kimdir?' Ben de buradan bütçe görüşmeleri sırasında bu soruyu sormuştum. O para ne kadardır, 128 milyar doların ne kadarlık kısmı o genel başkana gitmiştir, o genel başkan kimdir; bunları sormak gerekir diye düşünüyorum."

MUHALEFETİN GRUP ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçilirken; İYİ Parti'nin üniversite öğrencilerine verilen burs öğrenim kredileri, HDP'nin Nepotizmin ortaya çıkardığı sonuçlarının araştırılması ile CHP'nin TBMM İçtüzüğü ile ilgili grup önerileri görüşülerek reddedildi. AK Parti'nin genel kurulun çalışma gün ve saatine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

AK Parti'nin, Genel Kurul'un bugünkü gündeminde bulunan yasa teklifinin bitimine kadar, 2 Şubat Perşembe günü de, kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

Genel Kurul'da, 'Yüksek Öğrenim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.