Savcının aracına kurşun isabet etti !
Savcının aracına kurşun isabet etti !
Herşey yalan işte bu gerçek: Türk Lirası'ndaki değer kaybı rekor kırdı
Herşey yalan işte bu gerçek: Türk Lirası'ndaki değer kaybı rekor kırdı
Çalışanların yıllık izinleri için çok tartışılacak karar
Çalışanların yıllık izinleri için çok tartışılacak karar
Polis helikopterine lazer tutunca gözaltına alındı
Polis helikopterine lazer tutunca gözaltına alındı
Enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?
Enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?
Damacana su satışında tavan fiyat belli oldu: İçme suyuna %25 zam
Damacana su satışında tavan fiyat belli oldu: İçme suyuna %25 zam
59 yaşındaki ünlü iş adamı hayatını kaybetti
59 yaşındaki ünlü iş adamı hayatını kaybetti
Genç çiftin balayı kabusa döndü; genç kadın hayatını kaybetti
Genç çiftin balayı kabusa döndü; genç kadın hayatını kaybetti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Kasım 2018 20:28

TBMM o soruna el attı

TBMM Genel Kurulu'nda down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ve aileler için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM o soruna el attı
A+ A-

TBMM Genel Kurulunda, down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için komisyonu kuruldu.

Meclis Genel Kurulu’nda,ÿgrubu bulunan siyasi partilerin down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için verilen ortak önerge görüşüldü. Önergeyle ilgili milletvekillerinin konuşmalarının ardından oylama yapıldı. Oylama sonucu down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

DHA

komisyon , tbmm , otistik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM