TBMM'de kabul edildi: Orman yangınlarıyla mücadele, yılın tamamını kapsayacak

'Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM'de kabul edilip yasalaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kapsamında, mayıs ve kasım arasını kapsayan orman yangını sezonu, tüm yıla yayıldı.

Tüm yıl hazır şekilde bekleyecekler

Küresel ısınma sonucu yağışların azalması ve hava sıcaklığındaki artışın orman yangını riskini artırması nedeniyle alınan bu önlemler kapsamında söndürme ekipleri; söz konusu dönem dışında da hava ve diğer araçlarla orman yangınlarına müdahale edebilecek.

Etkin ve daha güçlü mücadele hedefleniyor

Yapılan yasa değişikliği kapsamında, orman yangınlarıyla mücadelede yılın tamamını kapsayacak şekilde daha etkin ve daha güçlü bir mücadele organizasyonu hedefleniyor.

Orman yangınlarının çevreye ve yerel halka verdiği zararların da en aza indirilmesi ve yöre halkının kendilerini orman yangınlarına karşı daha güvende hissettiği bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

55 helikopter vardı

2022 yılında, mayıs ayında kiralanan 55 helikopterle sezon içindeki tüm yangınlara müdahale ediliyordu.

Yasadaki 75'inci maddede yapılan değişiklik ile ihtiyaç duyulması halinde hava araçları ile yıl boyu orman yangınları ile daha etkin mücadele edilebilecek.

Kendilerine ait araçlar filoda

Kendi hava filosunu da günden güne güçlendiren Orman Genel Müdürlüğü, 2023 yılında ilk kez kendine ait helikopter ve uçaklar ile orman yangınlarına müdahale edecek ve riskli dönemlerde de hava aracı takviyesi sağlama yoluna gidebilecek.