TBMM'de yumruklar konuştu: AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşmalarına AK Partili vekiller tepki gösterdi. Gerginliğin artması ile AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında tolanırken oturumda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşma yaparken yaşanan kavga damgasını vurdu.

Kavga CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM kürsüsünde konuştuğu sırada çıktı. AK Partili milletvekilleri Özkoç'a tepki göstererek kürsüye doğru yürüyünce yumruklar havada uçuştu.

Yumruklu kavga sırasında milletvekillerinin birbirlerine ettikleri ağır küfür ve hakaretler de TBMM Genel Kurul salonunda çınladı.

Yaşanan gerginlik üzerine Meclis Başkanvekili oturuma ara verdi. Araya rağmen gerilim azalmadı.

Verilen aradan sonra hem AK Parti'nin hem de CHP'nin TBMM Grup Başkanları biraraya geldi. Oturum iptal edilecek mi diye düşünülürken TBMM'deki oturum kaldığı yerden devam etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan resen soruşturma başlattı.

KAVGA NEDEN ÇIKTI?

Hatırlanacağı gibi CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç bugün düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, haindir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok ağır sözlerle yanıt vermişti.

Özkoç düzenlediği basın toplantısında “Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir” ifadesini kullanmıştı.

"ORGANİZE VE PLANLI BİR SALDIRI"

Saldırının ardından CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Yeniçağ'a yaptığı açıklamada olayın organize ve planlı bir saldırı olduğunu savundu.

Bayraktutan, "Sabahki hakaretin ardından Engin Bey toplantısını yaptı. Aynı lisanla cevap verdi. O cevabı kabul edemediler. Gayet planlı bir olay. Kılıçdaroğlu'na hakaret olunca bir şey yok ama Beyefendi'ye bir şey söylendiğinde ortalık ayağa kaldırılıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Engin Bey konuşmasını yapıyorken saldırı gerçekleştirdiler ama kendisinde bir şey yok, sağlığı yerinde. Çok ciddi bir saldırıydı ama bertaraf edildi. Engin Bey'de yanımda gayet iyi" ifadelerini kullandı.

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