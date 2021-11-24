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Tehlikeli anlar: Öğrenci taşıyan otobüsün önüne atladılar

Samsun’da kamyonet şoförü aynasının hasar gördüğünü iddia ederek öğrenci taşıyan belediye ring otobüsünün önünü kesti.

Samsun’da öğrenci taşıyan belediye ring otobüsü ile bir kamyonet arasında tehlikeli anlar yaşandı. Aracının aynasının hasar gördüğünü iddia eden kamyonet şoförüyle arkadaşı, otobüsün önünü kesti. İki şoför arasındaki tartışmaya öğrenciler de katıldı ve ‘‘Canımıza niye kast ediyorsunuz?’’ diyerek kamyonttekilere tepki gösterdi. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi.

Etiketler öğrenci samsun otobüs
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