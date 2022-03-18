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TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara istikameti kapandı

TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara istikameti kapandı

Bolu Dağı’nın TEM Otoyolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olurken Ankara ve İstanbul istikametlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. 

Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

KAYNAŞLI'DA ZİNCİRLEME KAZA

Otoyolun Kaynaşlı ilçesi viyadükler mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda kamyon, tır ve otomobilin karıştığı kaza nedeniyle otoyolun her 2 istikameti ulaşıma kapandı.

Yaralılara sağlık personeli tarafından müdahale ediliyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara'ya giden sürücüler Kaynaşlı, İstanbul'a doğru yola çıkanlar ise Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.

 

Etiketler bolu dağı tem otoyolu
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