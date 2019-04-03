TEM'de TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TEM yolu Sapanca Yanık mevkiinde saat 10.30 sıralarında İstanbul yönüne giden Berker Uğur yönetimindeki sunta yüklü TIR lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra refüje devrildi.

TIR'dan atlayan sürücü Berker Uğur hafif yaralandı. TIR'ın dorsesinde bulunan suntalar yola döküldü.

TEM'in Ankara ve İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, olay yerine itfaiye ekipleri geldi. TIR'da çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaklaşık yarım saat süren suntaların kaldırılması çalışmalarının ardından, TEM'in iki yönü de ulaşıma açıldı.