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Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde deprem
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Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 17.18'de yaşanan depremin derinliğini ise 11.1 kilometre olarak açıkladı.

Yerin 11 km altında meydana gelen deprem paniğe yol açtı. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3,3, merkez üssünü Şarköy açıkları olarak duyurdu.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem marmara marmara denizi  Tekirdağ tekirdağ açıkları
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