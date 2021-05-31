Terör örgütü YPG/PKK, sınırın 2 km ötesinde tüneller kazıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınır hattında tünel kazmayı sürdürüyor. Terör örgütünün sınıra 2 kilometre mesafede kazdığı tünel girişlerini görüntüledi.

YPG/PKK, Fırat’ın doğusunda Suriye-Türkiye sınırında yer alan Aynularab (Kobani), Kamışlı, Dirbasiye ve Malikiye bölgelerinde tüneller açarak mevzilenmeye devam ediyor.

DEAŞ TAKTİĞİ

AA'nın Kamışlı'nın Batı Mahallesi ve Hilaliye bölgelerinde elde ettiği görüntülerde, terör örgütü DEAŞ’ın taktiğini kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.

SINIRA 2 KM UZAKLIKTA

Fotoğraf karesine yansıyan tünel girişleri, sınıra 2 kilometre uzaklıkta, 15 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunuyor.

Meskun mahallerdeki tüneller, örgütün sivilleri kalkan yaparak gizlenmesini ve muhtemel harekatlara karşı direnmesini kolaylaştırıyor.

Sivillerin yaşam alanlarına kazılan tüneller, meskun mahallerin alt yapısına da zarar vererek yaşamı olumsuz etkiliyor.

EVLERE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPIYORLAR

Teröristler, mahallelerin altına açtıkları tünellerle istedikleri bina ve evlere giriş çıkış yapıyor.

EN SON 2019'DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

AA, YPG/PKK'nın Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin, Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Rasulayn’ın YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçelerde örgütün çok sayıda tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

Türkiye'nin Ekim 2019'da Fırat Nehri'nin doğusundaki Suriye topraklarında YPG/PKK'ya karşı başlattığı harekatta, ABD devreye girerek örgütün güvenli bölge koordinatlarından geriye çekileceği sözünü vermişti.

Soçi’de 22 Ekim 2019'da düzenlenen Türkiye-Rusya zirvesinde de Moskova yönetimi, teröristlerin Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre güneye çıkacağı güvencesini vermişti.