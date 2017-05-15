Terörist bomba döşerken kendini havaya uçurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari merkeze bağlı Zap jandarma karakolu 1 kilometre yakınındaki Erziki Köprüsü’ne el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan bir teröristin patlayıcının yanlışlıkla infilakı sonucu silahı ile beraber etkisiz hale geldiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Şırnak/Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda; tespit edilen dört mağara içerisinde, bir adet M-16 piyade tüfeği, 10 kilogram amonyum nitrat, 36 bin adet Biksi makineli tüfek fişeği, 57 adet uçaksavar fişeği, bin litre benzin, bin 200 kilogram gıda malzemesi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında, Hakkari Şemdinli'de iki adet el yapımı patlayıcı, Bingöl Yayladere'de üç adet el yapımı patlayıcı, Bitlis merkezde bir adet el yapımı patlayıcı ve Siirt Pervari'de bir adet el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam yedi adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Hakkari Şemdinli'de, bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari merkeze bağlı Zap jandarma karakolu 1 kilometre yakınındaki Erziki Köprüsü’ne el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist patlayıcının yanlışlıkla infilakı sonucu silahı ile beraber etkisiz hale geldi.