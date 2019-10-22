Teröristlere verilen sürenin bitimine saatler kala taciz ateşi !

TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara bu akşam saat 22.00'de sona eriyor. Verilen süresinin dolmasının ardından Türkiye tarafından belirlenen güvenli bölgede çekilmeyen teröristlere yönelik operasyonlar tekrar başlayacak. Milli Savunmak Bakanlığından yapılan açıklamada "22.01'de karşılaşılan teröristlerin vurulacağı" duyuruldu. Ancak Resulayn’da çatışmalar yer yer devam ediyor. Suriye Milli Ordusu bölgede devriye atıyor. Devriye atan unsurlara zaman zaman taciz atışları yapılıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG'nin temizlenmesine yönelik 9 Ekim Günü Barış Pınarı Harekâtı başlatılmıştı. Operasyon kapsamında Tel Abyad teröristlerden temizlenirken, Resulayn'da ise çatışmalar devam ediyordu. ABD ile varılan anlaşma doğrultusunda Barış Pınarı Harekâtı’na verilen 120 saatlik ara verilmişti.

TERÖRİSTLERİN SALDIRILARI DEVAM ETTİ!

Verilen ara ile birlikte Resulayn'da yaşanan çatışmaların şiddeti azalarak neredeyse sone erdi. Ancak terör örgütü PKK/YPG verilen arayı sık sık ihlal ederek keskin nişancı ateşi, roket ve havan saldırılarıyla Türk askerini ve Suriye Milli Ordusu’nu hedef aldı. PKK/YPG tarafından yapılan saldırılarda bir Türk askeri şehit oldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AYRINTILARI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı son bilgilere göre; bölgeden 136 araç çıkış yaptı.Türk Silahlı Kuvvetleri bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ediyor. Terörist unsurların faaliyetleri devamlı olarak termal silah dürbünleri, kara gözetleme radarları ve insansız hava araçları ile gece ve gündüz kontrol ediliyor. TSK tarafından Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirildi.

Teröristlerin kazdığı tüneller bulundu. Bakınlıktan yapılan açıklamada, “Taciz/ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizlere yönelik detaylar ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye Milli Ordusu’ndan harekâtın başlangıcından bugüne kadar 86 personel şehit oldu. 324 personel yaralandı. Kontrol altına alınan bölgede hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamında emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi için mayın ve EYP temizliği devam ediyor. Bugüne kadar 775 terörist etkisiz hale getirildi, 2 bin 200 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

SÜRE UZATILMAYACAK’

Bu arada güvenlik kaynakları, ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın bugün saat 22.00’da sona ereceğini ve bu sürenin uzatılmayacağını belirtilerek, saat 22.00’den itibaren alanın kontrolüne ve bölgenin mayından temizlenmesine devam edileceğini, bu süreden sonra da terörist unsurlarla karşılaşılması durumunda etkisiz hale getirileceğini ifade etti.

TEL ABYAD'DA ALAN HAKİMİYETİ KURULDU

Tel Abyad'da alan hakimiyetini sağlayan TSK ve Suriye Milli Ordusu, yerel halka gıda ve sağlık yardımında bulunmaya devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn arasından bulunan birçok köy ise teröristlerden temizlendi.

RESULAYN'I MAYIN TARLASINA ÇEVİRMİŞLER

Resulayn'da durum daha karmaşık. Terör örgütü PKK/YPG'nin adeta mayın tarlasına çevirdiği Resulayn'da operasyon titizlikle yürütülüyor. PKK/YPG'li teröristlerin yüzlerce evde hazırladıkları bombalı tuzaklar teker teker imha ediliyor.

TÜNELLER ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca operasyon kapsamında teröristlerin kazdıkları yüzlerce kilometrelik tünellere de ulaşıldı. Adeta labirent gibi kazılan tünellerde çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Sivil halkın arasına karışmaya çalışan teröristler de yakalanarak gözaltına alındı.

SURİYELİLER EVLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ise operasyonu büyük bir heyecanla takip ediyorlar. Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren yüzbinlerce Suriyeli evlerine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor.