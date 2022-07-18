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Terörün finans kaynaklarına dev operasyon

Terörün finans kaynaklarına dev operasyon

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, 930 paket kaçak sigara ele geçirildi ve 1 adet 'resmi belgede sahtecilik' olayı tespit edildi. Operasyonlar çerçevesinde 10’u kaçakçılık, 9’u asayiş, 1'i terör suçundan olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Etiketler operasyon şırnak
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