Tezgahlarda yerini alan kirazın fiyatı vatandaşı korkuttu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen kirazlar kilosu 20 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Halk pazarında görücüye çıkan kirazların etiket fiyatını yüksek bulan vatandaşlar, rekoltenin artmasıyla fiyatların düşmesini bekliyor. Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2013 yılındaki girişimleri sonucu markalaşan Lapseki kirazı Avrupa'ya ihraç ediliyor. 8 bin 500 dekar alanda 7 bin ila 10 bin ton üretim yapılan ilçede yaklaşık 4 bin ton kadar meyve; İngiltere, Almanya, Ukrayna ve Rusya'ya ihraç ediliyor.



NAPOLYON KİRAZI 30 LİRA

Halk pazarında yarım kiloluk şale kabında satışa sunulan kirazlar 10 lirada alıcı buluyor. Lapseki ilçesinde Cumartesi günleri kurulan halk pazarında İzmir'in Napolyon kirazı da sergilerde boy gösterdi. Kilosu 30 liradan satışa sunulan kirazlar cep yaktı.



VATANDAŞLAR ERİK VE ÇİLEĞE YÖNELDİ

Yeni hasat edilen kirazların etiket fiyatını yüksek bulan vatandaşlar meyve almak için erik ve çileğe yöneldi. Kilosu 10 ila 15 lira arasında değişen eriği, fiyatı 12 lira olan çilek takip etti. Mayıs ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan çağlanın kilosu ise 8 ila 10 lira arasında değişiklik gösterdi.