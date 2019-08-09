THY kabin memuru Didem Şam toprağa verildi

İstanbul Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın (31) cenazesi, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şam'ın 3 yıl önce evlendiği Rıdvan Şam, eşinin görev sırasında kullandığı yaka kartını taktı. Güçlükle ayakta duran annesi ise, "Korkuyordu o yollarda. 'Anne çok karanlık' diyordu. Korktuğu başına geldi" diye feryat etti.

Kaza, dün sabah saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Çatalca Yolu, Tepecik mevkisi Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Genç kabin memurunun cenaze namazı, Bayraklı İzzet Erişen Camiinde cuma namazını müteakip kılındı. Cenaze törenine; Şam'ın 3 yıl önce evlendiği eşi Rıdvan Şam, annesi Nurdan, babası Savaş ve kardeşi İrem Demirci ile yakınları ve meslektaşları katıldı.

Eşi, yaka kartını taktı

Şam'ın mesai arkadaşları, törende üniformaları ile hazır bulundu. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Rıdvan Şam'ın eşinin yaka kartını taktığı görüldü. Acılı eşi yakınları teselli etti.