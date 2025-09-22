THY'den Avrupa ülkelerine ucuz bilet kampanyası
Türk Hava Yolları, Orta ve Kuzey Avrupa uçuşlarında geçerli indirimli biletleri satışa sundu. Gidiş-dönüş herşey dahil biletler 169 dolardan başlıyor.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava yolları misafirleri, 1 Ekim tarihine kadar satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2025 – 18 Mart 2026 tarihleri aralığında Münih, Düseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine 169 dolar; Londra, Manchester, Edinburg ve diğer İngiltere şehirlerine 189 dolar; Cenevre, Zurih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo, Helsinki ve daha birçok Avrupa şehirlerine 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.
DHA
