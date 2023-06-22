TikTok vurgununda şok ayrıntılar! ''13 milyon TL karşılığında bebeğini düşürttüler''

İade yöntemiyle 1.2 milyar liralık TikTok vurgunu yapan şüphelilere yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Gözaltına alınan fenomenlerden A.D.'nin, yine TikTok fenomeni olan Ç.Ç.'ye başka bir fenomenden olan bebeğini 13 milyon lira karşılığında zorla ilaç içirterek düşürttüğü öne sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tiktok hesapları üzerinde yapılan çalışma sırasında bazı yayınlardaki konuşmalardan şüphelenerek çalışma başlattı. İnceleme sırasında bazı kullanıcıların yayınlarda dolandırıcılık yapıldığından, Tiktok'un açığı olduğundan bahsetmeleri üzerine, aralarında Tiktok fenomenlerinin de bulunduğu bazı kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sırasında 4 binden fazla banka hesabını inceleyen ekipler, 1,2 milyar lira para akışı olduğunu saptadı.

POLİS PARA AKIŞININ ANLAŞMALI KİŞİLER ARASINDA OLDUĞUNU SAPTADI

Yapılan araştırmalarda para gönderen kişilerle, yayıncıların anlaşmalı olduğunu belirledi. Araştırmalarda Tiktok'un bir kereye mahsus olmak üzere platformda sanal para olarak kullanılan 'jetonun' iade edilebileceğini, bunu farkeden bazı kişilerin önce Tiktok fenomenleriyle anlaştığını daha sonra ise çalıntı ya da kopyalanmış kredi kartlarıyla jeton alarak bu fenomenlere gönderdiklerini belirledi. Fenomenlerin gelen jetonu şüphelilerin belirledikleri hesaplara aktardığını, jeton hesaplara dağıtıldıktan sonra şüphelilerin Tiktok'a aldıkları jetonu iade etmek istedikleri, Tikton'un fenomenlerden jetonu geri istediği ancak fenomenlerin jetonu dağıtması sebebiyle ödemeyi kendi hesabından yaptığı anlaşıldı. Polis, para akışının anlaşmalı kişiler arasında olduğunu ve bu şekilde Tiktok'un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında fenomenlerin de bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı.

FENOMENLERE YÜZDE 30 KOMİSYON

Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre iade yöntemiyle haksız kazanç elde edilen organizasyonu M.D’in kurduğu, fenomenlerle kendisinin anlaştığı öğrenildi. Sistemi kuran şüpheliler daha sonra büyük kısmı yabancı uyruklulara ait çalıntı kredi kartlarıyla platformda yayın yapan anlaşmalı oldukları fenomenlere jeton hediye etti. Yüksek meblağlar ödenen jetonların daha sonra bankadan veya platformdan geri iadesi istendi. İlgililer 1 kere mahsus olmak üzere jeton iadesi yaptı. Jetonu alan fenomenler ise buradan gelen parayı D.’nin yönlendirdiği hesaplara aktardı. D. bu yönteme dahil olan fenomenlere yüzde 30 komisyon verdi.

FENOMEN KADININ BEBEĞİNİ DÜŞÜRTMEK İÇİN BAŞKA BİR KADIN FENOMENDE 13 MİLYON PARA ALDI

Bu şekilde Tiktok’tan 1,2 milyar haksız kazanç elde eden şüphelilerden A.D. ile ilgili başka bir bilgi ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, fenomen A.D., bir TikTok fenomeninden hamile kalan Ç.Ç.’yi silahla tehdit edip ilaç içirerek bebeğini düşürdü. A.D. çocuğu düşürmek için başka bir TikTok fenomeni kadından 13 milyon lira para aldığı öğrenildi. Yaşadıklarını bir canlı yayında anlatan Ç.Ç., polisi de arayarak şüphelilerden şikayetçi olacağını söyledi. Ç. yayınında ‘Sen benim eli kolu belli olan bebeğimin katilisin. Dilimin altına hap koyarak bebeğimi öldürdün’ dedi.

İADE YÖNTEMİNİ BİR TİKTOK KULLANICISI CANLI YAYIN YAPARAK ANLATTI

Yine Tiktok’ta yayın yapan başk bir kişi ise iade yöntemiyle yapılan vurgunu platformda yaptığı bir yayında anlattı. TikTok kullanıcısı, kişilerin jetonu satın aldıktan sonra jeton parasının yattığı hesapların sahiplerine de komisyon verildiğini ama asıl parayı kredi kartlarıyla jeton alan kişilerin aldığını, bu yöntemden para kazanmak için kişilerin araçlarını sattıklarını iddia etti. İkilinin yaptıkları yayınlara ait görüntülere ulaşıldı.

DHA