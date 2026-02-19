Tivibu ekranlarında yepyeni bir uzay macerası

  1. Anasayfa
Dizi tutkunlarının beğenisini kazanan yapımları izleyicilerle buluşturan Tivibu, şubat ayında bilim kurgu severleri etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Zak Penn imzalı, 23. yüzyılda geçen bilim kurgu dizisi “Uzay Feneri 23/Beacon 23", Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle ilk kez ve sadece Tivibu’da yerini alıyor.

Son dönemde Rookie, Robin Hood, Muhafızlar: Gizli Proje, The Rainmaker, Sherlock ve Kızı, 80 Günde Devriâlem gibi başarılı yapımları dizi seçkisinde toplayan Tivibu, “Uzay Feneri 23/Beacon 23” ile izleyicileri bu kez derin bir uzay bilim kurgusuna davet ediyor. Tivibu Sinema ve Süper Paket aboneleri, beğenilen yerli ve yabancı dizilere diledikleri zaman erişebiliyor.

Tivibu’da yeni bir bilim kurgu deneyimi

Uzak bir gelecekte geçen “Uzay Feneri 23/ Beacon 23”, galaksiyi tehdit eden tehlikelere karşı görev yapan tek bir uzay feneri ve onu yöneten yalnız bir bekçinin hikayesini anlatıyor. Fenere ışık olan bu bekçi, uzay gemilerinin ve istasyonlarının güvenliğini sağlarken hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını zorluyor. Her bölüm, izleyiciyi uzayın bilinmezliğiyle yüzleştirirken; karakterin geçmişi, yalnızlığı ve hayatta kalma mücadelesi de hikâyenin merkezinde yer alıyor. 

Zak Penn’in vizyonuyla hayat bulan dizi; yalnızlık, sorumluluk, insan ruhunun sınırları ve umut temalarını derinlemesine işliyor. Görsel olarak etkileyici sahneleri, dramatik temposu ve sürükleyici hikayesiyle ilgi çeken dizi, Game of Thrones ile dünya çapında tanınan Lena Headey ve ödüllü oyuncu Stephan James’i bilim kurgu türünde bir araya getiriyor. 

“Uzay Feneri 23/ Beacon 23”, 23 Şubat itibarıyla Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle Tivibu ekranlarından izlenebilecek. 

