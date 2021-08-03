TOMA'lar da yangın bölgesine gidiyor

Toplumsal olaylarda kullanılan TOMA’lar, yangın bölgelerine sevk ediliyor. TOMA’lar, Afyonkarahisar-Denizli karayolunda, TIR’ların üzerinde görüntülendi.

Türkiye’nin altı ilindeki 13 ormanı yangını hala sürerken, yangın söndürme çalışmaları için TOMA'ların devreye sokulmasına karar verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, günlerdir kontrol altına alınamayan yangınlar için toplumsal olaylarda eylemcilere müdahalede kullanılan TOMA’ları yangın bölgelerine gönderdi. Birçok ilden yangın bölgelerine sevk edilmeye başlanan TOMA'lar Afyonkarahisar-Denizli karayolunda görüntülendi.

ANKA