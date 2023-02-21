TPAO'ya 15 noktada petrol arama ruhsatı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 9 ildeki 15 saha için petrol arama ruhsatı verildi. Arama ruhsatı verilen sahaların büyük çoğunluğu asrın felaketinin büyük yıkım yarattığı illerimizde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO)'ya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ, Antalya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş illerinin sınırları içerisinde yer alan ve büyüklükleri 15 bin 427 hektar ile 61 bin 888 hektar arasında değişen 15 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.