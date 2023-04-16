Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayık yapacak.
VAR HAKEMI BELLİ OLDU
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki bu dev maçı yönetecek VAR hakemi belli oldu.
VAR: Mete Kalkavan
AVAR: Zorbay Küçük
AVAR: Ali Saygın Ögel
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