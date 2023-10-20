TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı

TRT'nin 25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş, ''kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak'', ''şantaj'' ve ''iftira'' suçlarından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "tehdit", "şantaj" ve "iftira" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Elif Akkuş, Sıhhiye Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, buradaki sorgusunda, 25 yıldır TRT'de görev yaptığını söyledi.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Elif Akkuş, dosyada adı geçen diğer kişileri tanımadığını, bu kişilerle aralarında bir husumet de bulunmadığını öne sürdü.

Serbest bırakılmayı talep eden Elif Akkuş, hakimlik sorgusunun ardından, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "şantaj" ve "iftira" suçlarından tutuklandı.

AA