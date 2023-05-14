TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı

TRT'deki propaganda konuşmalarının kamera arkası görüntüleri de yayınlandı. Siyasilerin renkli anları izleyenlere tebessüm ettirdi.

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmenin vereceği oylarla yeni hükümet seçilecek. Siyasi partilerin aylar öncesinden başlattığı çalışmalar sonlandı. 13 Mayıs saat 18.00'den itibaren seçim yasakları devreye girdi.

Seçimlere girecek tüm siyasi partilerin temsilcileri de bu süreçte TRT ekranlarında propaganda konuşması yaptı. Son mesajlar ise 13 Mayıs akşamında verildi.

Seçime bir gün kala siyasi parti temsilcilerinin TRT ekranlarında yaptığı propaganda konuşmalarının kamera arkası görüntüleri yayınlandı. O anlar izleyenlere tebessüm ettirdi.