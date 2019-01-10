TSK en büyüğüne hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, denizlerde dev bir tatbikata hazırlanıyor. Donanmanın şimdiye kadarki en büyük savaş provası olması beklenen tatbikata 'Mavi Vatan' adı verildi.



Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin işgal girişimlerine karşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik alanlarına '462 bin kilometrelik mavi vatan' sözleriyle işaret etmişti. 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak Mavi Vatan Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm unsurlarının yanı sıra Hava ve Kara Kuvvetleri'nden bazı unsurların da katılımıyla icra edilecek.



Milli savaş sistemlerinin yoğun olarak kullanılacağı 'Mavi Vatan-2019' hava-deniz tatbikatında, Türk Donanması ile Kara ve Hava Kuvvetleri'nin olası harp senaryoları üzerinden caydırıcı gücü sergilenecek. Tatbikatın Ege ve Doğu Akdeniz'de, Yunanistan ve GKRY tarafından sözde tartışmalı gösterilen sahaları da içerecek şekilde Türk kıta sahanlığında yapılması bekleniyor.



EN NET UYARI



Mavi Vatan-2019, aynı zamanda Akdeniz'de bir süredir tatbikat icra eden Mısır, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'a karşı da gövde gösterisi anlamı taşıyor. Türkiye'nin hem sınır içinde hem de Suriye ve Irak'taki operasyonlarını fırsat bilerek Doğu Akdeniz'de oldu-bitti girişimlerine yönelen Yunanistan ve GKRY'nin Mavi Vatan'ı dikkatle izlemesi bekleniyor. Tatbikatla birlikte TSK, 462 bin kilometrekarelik deniz alanlarında egemenliğini pekiştirecek ve işgal haritaları hazırlayanlara net bir uyarıda bulunmuş olacak.