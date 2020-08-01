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  3. 01 Ağustos 2020 12:52

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucunda Kuzey Irak’taki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ayrıca bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" notuyla paylaştı.

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