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ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI MÜJDESİ
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  3. 28 Ocak 2021 14:00

TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli koronavirüs aşısıyla ilgili olarak ''Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır.'' dedi.

TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması
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TÜBİTAK Başkanı Mandal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu ve yerli aşılarla ilgili ''Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır'' ifadelerini kullandı. 

DHA

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