TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması

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TÜBİTAK Başkanı Mandal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu ve yerli aşılarla ilgili ''Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır'' ifadelerini kullandı.
DHA
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