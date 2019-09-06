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  3. 06 Eylül 2019 07:54

Turisti kurtarmak için herkes seferber oldu

Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da 55 yaşındaki Belçikalı turist denizde yüzerken hayatını kaybetti. Çevredeki yerli ve yabancı turistler, tüm çabalara rağmen Belçikalı turisti kurtaramadı.

Turisti kurtarmak için herkes seferber oldu
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Bodrum’a tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı Eddy Henri Avandecaetsbeek, Poyraz Koyu'nda yüzerken fenalaştı. Deniz ortasında hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden yerli ve yabancı turistler Avandecaetsbeek’i karaya çekti. Kıyıda ilk müdahaleyi yapan turistler daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Deniz ambulansıyla alınan Avandecaetsbeek, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Avandecaetsbeek kurtarılamadı. Belçikalı turistin kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.

Belçikalı turistin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 

İHA

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