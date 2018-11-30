Türk mücevher markası konkordato talebini geri çekti

İstanbul ve Anadolu Kültürünün dünyadaki temsilcisi Gilan, iki buçuk ay önce girdiği konkordato sürecinden kendi talebiyle geri çekildi. 5 Eylül tarihinde başvuruda bulunan Gilan tüm finansal borçlarını yapılandırarak 30 Kasım itibarıyla süreci sonlandırdı.

Gilan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Geylan süreçle ilgili yaptığı değerlendirmede, Temmuz ve Ağustos aylarındaki yurtdışı kaynaklı manipülatif kur hareketleriyle başlayan ve faizlerin yükselmesiyle devam eden finansal saldırıların kendilerini bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırmaya sevk ettiğini belirtti.

Geylan konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Gilan sürekli yatırım yaparak büyüyen bir Türk markası. Dolayısıyla bu durumdan en hızlı ve en çok etkilenen şirketlerden biri olduk. Ancak o dönemde tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ya da yasal yükümlülükler anlamında devletimize hiçbir borcumuz yoktu. Sürekli yatırımın getirdiği maliyetler nedeniyle finansman ihtiyacımızın yarattığı bir zorunluluk sonucunda finans kuruluşlarına olan borçlarımızı yeniden yapılandırmak gereği oluştu.

Şimdi ise devletimizin finansal piyasaları korumaya yönelik almış olduğu önlemler ve finans kurumlarıyla yaptığımız yoğun çalışma neticesinde iki buçuk ay gibi bir sürede bu konuyu tamamıyla çözmüş bulunuyoruz. 12 banka ile yürüttüğümüz toplam 100 milyon TL civarındaki borcun yapılandırmasını ilave teminatlar verilmesi sonucu karşılıklı mutabakata vararak bitirdik.”

Bu süreçte çok ciddi tecrübeler edindiklerini belirten Geylan açıklamasının devamında “Bu kadar kısa bir sürede yeniden yatırımlara başlayacak duruma gelmemizde müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bankaların bizlere duyduğu güven ve desteğin büyük rolü var. Karşılıklı saygı ve inancın ne denli önemli ve değerli olduğunu bir kez daha gördük. Tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son dönemde ekonomimizde görülen dengelenme yönündeki olumlu gelişmelerin de katkısıyla Türkiye markasına değer katmak ve bu yolda yürümek isteyenlere ilham olmak için daha büyük bir güç ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.