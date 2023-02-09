Türk Telekom’dan deprem bölgelerindeki iletişime ilişkin açıklama
Türk Telekom, Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası, deprem bölgelerindeki iletişime ilişkin açıklama yaptı.
Türk Telekom, sosyal medya hesabından deprem bölgelerindeki iletişime ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Deprem bölgesinde iletişimin devamlılığı için Türk Telekom olarak var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Hatay, Şanlıurfa illerinde bulunan tüm müşterilerimize iletişim desteğimizi sürdürmek adına, hatlarına yeniden ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlanmıştır.
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