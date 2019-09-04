Türk yatırımcılara dünya devi platform

Yabancı sermaye yatırımları konusunda uzmanlaşmış sayılı danışmanlık şirketlerinden biri olan Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serim, yaptığı açıklama da serbest piyasa ekonomisinin en iyi örneklerinden biri olan Hong Kong’un, Türk yatırımcılar için sağlayabileceği imkânlara dikkat çekerek, yatırımcılar için önemli noktalara değindi.

Strateji ve finans uzmanı Serim “Türkiye Cumhuriyeti, 1974 yılında Hong Kong'da konsolosluk açmıştır ve Türk Hava Yolları Türkiye ile Hong Kong arasında günlük direkt uçuşlar gerçekleştirmektedir. Özel vergi uygulamaları ve serbest ticaret anlaşmaları ile Hong Kong uluslararası yatırımcılar özellikle de Asya’ya açılmak isteyen Türk yatırımcılar için cazip imkânlar sunmaktadır.” diye konuştu. Serim’in açıklamasının devamı şu şekilde;

“Hong Kong serbest piyasa ekonomisine en iyi örneklerden birini teşkil ederken, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarına komşu konumdadır. Hong Kong finans sektörünün sundukları ve özellikle uluslararası ticaretin finansmanında yıllar içinde biriken deneyimle Türk firmalarının dünya devi olmaları için bir platform işlemi görebilme potansiyeline sahiptir. 7,5 milyona yaklaşan nüfusu ve 50,000$’a yaklaşan gayri safi milli hasılasıyla da önemli bir iç pazara sahiptir. Dünyanın en elverişli iş ortamı sıralamasında 4. sıradadır. İnşaat izin prosedürü en gelişmiş birinci ülke, elektrik bağlatma hızı sıralamasında 3. sırada olan ülke, kontratlardan doğan anlaşmazlıkların çözümü konusunda en fazla gelişmiş kural ve hukuki uygulamaları oluşturmuş ilk sırayı alan 30 ülkeden biridir. Şirket kurulumu çok hızlı yapılabilmektedir. Şirket Hissedar Azınlık haklarının korunması alanında dünyanın başlıca ülkelerinden biri olarak kabul edilir.”

“Türk şirketlerinin Amerikan ve AB pazarına muhtaç kalmaması stratejik bir bilinç gerektirirken Asya Pazarımdan daha fazla pay almak büyük önem kazanmaktadır. Bu noktada Türkiye-Hong Kong arası stratejik işbirliğinin geliştirilmesine Türk iş insanları olarak büyük gayret göstermeliyiz zira zorlukları aşmamıza yardımcı olacak birçok mekanizmayı Hong Kong sunmaya hazır ve uzun zamandan beri Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları imkânlarından faydalandırıyor. Diliyorum hızla bu imkânı görür ve Türk ekonomisinin kazanabileceği avantajları idrak ederiz. Ticaret odalarımız ve TİM diliyorum Hong Kong özelinde yeni çalışma ve projelerle firmalarımıza yol gösterici olurlar.”