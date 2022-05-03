Türkiye - Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde 3. görüşme

Türkiye - Ermenistan arasındaki "normalleşme" sürecine dair yapılan görüşmelerin üçüncüsü, Viyana'da başladı.

Türkiye ve Ermenistana tam normalleşme hedefiyle bir kez daha masaya oturdu.

Taraflar arasındaki üçüncü görüşme Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı. Müzakerelerin Viyana saatiyle 10.30'da başladığı bildirildi.

Türkiye'yi görüşmelerde eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç temsil ediyor. Hedef iki ülke arasında tam normalleşmeyi sağlamak. Bu kapsamda sınırların açılması, ticari ilişkilerin yeniden tesis edilmesi gibi konular masada.

Görüşmelerin ilki Rusya'nın başkenti Moskova'da ikincisi Viyana'da gerçekleşti. Taraflar ilk iki görüşme sonrasında müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmadan devam ettirme kararı aldı.

İki ülke arasında bu kapsamda 2 Şubat'tan itibaren uçuşlar başladı. Dördüncü buluşmanın iki ülke başkentlerinde gerçekleşme ihtimali bulunuyor. NTV'ye konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erivan yönetiminin daha cesur olması gerektiğini söylemişti.