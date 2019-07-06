Türkiye için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets birkaç saat önce yeni bir video yayınladı ve yakın tarihte deprem beklediği bölgeleri açıkladı.

Yeni videosunda 2019 yılında 6 ve üzeri büyüklüğündeki depremleri inceleyen Hoogerbeets, neredeyse her iki günde bir 6 ve daha büyük deprem meydana geldiğini söylüyor.

Fakat Hoogerbeets, 4-14 Haziran arasındaki 10 günlük süreçte 6 ve daha büyük bir depremin oluşmadığını fakat Dünya'nın, Satürn ve Mars ile hizalandığı 14 Haziran tarihi itibariyle 6 şiddetinden daha büyük 18 deprem yaşandığına dikkat çekiyor.

Hoogerbeets'e göre bu kadar kısa süre içerisinde meydana gelen 6 ve üzeri büyüklüğündeki deprem faaliyetleri son derece sıra dışı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dün yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki 4 ve üzeri şiddetindeki artçı depremleri inceleyen Hoogerbeets, kısa süre içerisinde bu bölge civarında 7 ila 8 büyüklüğünde deprem beklediğini söylüyor.

Deprem tahmini saatler içinde doğru çıkan Hoogerbeets yine gözlerin çevrildiği isim oldu.

8-11 Temmuz arasında yaşanacak gezegen hizalanmasına dikkat çeken Hoogerbeets, bu tarihte meydana gelecek olan gök olayları sebebiyle 8 büyüklüğünde bir depremin oluşabileceğinden bahsediyor.

Sismik faaliyetlerin yoğun olarak gözlemlendiği bölgeleri mercek altına alan Hoogerbeets, Pasifik Ateş Çemberi'nde bir süredir şiddetli bir deprem meydana gelmediğini ve bu bölgelerin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Akdeniz bölgesini yakından inceleyen Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde Mısır'ın Akdeniz kıyısı açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem için, bu bölgede pek de görülen bir durum olmadığı yorumunda bulunuyor.

4.5 büyüklüğündeki depremin Akdeniz'de son zamanlarda yaşanan en büyük sarsıntı olduğunu ifade eden Hoogerbeets Türkiye'nin Ege kıyıları, Yunanistan ve İtalya'nın yakından takip edilmesi gerektiğini çünkü deprem faaliyetleri açısından bu üç ülkenin daha büyük riskler taşıdığını anlatıyor.

Hoogerbeets kısa bir süre içerisinde aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bu üç ülkede şiddetli bir depremin görülebileceği uyarısında bulunuyor.

Hoogerbeets ayrıca oldukça uzun zamandır Portekiz, İspanya ve Fas açıklarında yer alan fay hattı üzerinde şiddetli bir deprem yaşanmadığını ve bu bölgede her an büyük çaplı bir sarsıntının meydana gelebileceğini ifade ediyor.

Michigan Teknoloji Üniversitesi, 8 büyüklüğündeki bir depremin, merkez üssüne yakın bölgelerde yıkıcı sonuçlara yol açabileceği bilgisini veriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'daki 7 ve üzeri depremleri değerlendiren Frank Hoogerbeets, Türkiye'de merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4'lük depremi hatırlatmıştı.

Hoogerbeets 26 Kasım 1943 tarihinde Samsun, Ladik'te yaşanan 7.2, 27 Aralık 1939'da Erzurum'da meydana gelen 7.2 ve 1 Şubat 1944 tarihinde merkezi üssü Bolu, Gerede olan 7.2'lik depremlere dikkat çekmişti.

1930 ve 1940'lı yıllardaki depremlerin ardından bölgede şiddetli depremlerin görülmediğini söyleyen Hoogerbeets, bu bölgede yakın bir tarihte 7 ve üzeri bir depremin meydana gelmesinin şaşırtıcı olmayacağı yorumunda bulunmuştu.