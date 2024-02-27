Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de ortak eğitim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve ABD Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz’de ortak geçiş eğitimleri yaptığını duyurdu.
MSB, Türk Deniz Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri’nin, 26 Şubat 2024 tarihinde Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yaptığını açıkladı.
TATBİKATA DAİR KARELER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
MSB, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “TCG Gelibolu ve TCG Göksu Fırkateynlerimiz, ABD Deniz Kuvvetlerinin Bataan Amfibi Görev Grubu ile 26 Şubat 2024 tarihinde Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yaptı. Eğitimlere NATO Daimî Görev Grubunda yer alan Birleşik Krallık Deniz Kuvvetlerine ait RFA Argus Lojistik gemisi de katıldı” ifadelerini kullandı.
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