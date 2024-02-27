  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de ortak eğitim

Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de ortak eğitim

Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de ortak eğitim
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve ABD Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz’de ortak geçiş eğitimleri yaptığını duyurdu.

MSB, Türk Deniz Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Kuvvetleri’nin, 26 Şubat 2024 tarihinde Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yaptığını açıkladı.

 TATBİKATA DAİR KARELER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “TCG Gelibolu ve TCG Göksu Fırkateynlerimiz, ABD Deniz Kuvvetlerinin Bataan Amfibi Görev Grubu ile 26 Şubat 2024 tarihinde Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yaptı. Eğitimlere NATO Daimî Görev Grubunda yer alan Birleşik Krallık Deniz Kuvvetlerine ait RFA Argus Lojistik gemisi de katıldı” ifadelerini kullandı.

Etiketler MSB duyuru tatbikat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depremden sonra talep patladı! Aylık getirisi 250 bin TL Depremden sonra talep patladı! Aylık getirisi 250 bin TL Misafir vergisi mi geliyor? Resmi açıklama geldi Misafir vergisi mi geliyor? Resmi açıklama geldi Türkiye'nin en yalnız insanı bulundu: Bir tek köyün tabelası var bir de o... Türkiye'nin en yalnız insanı bulundu: Bir tek köyün tabelası var bir de o... 3 kadının katilinden kan donduran ifade: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor 3 kadının katilinden kan donduran ifade: Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor Önceki seçimi doğru bilen firmadan İstanbul anketi Önceki seçimi doğru bilen firmadan İstanbul anketi Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi vurdu! O anlar kamerada Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi vurdu! O anlar kamerada Borsada para bu sektöre aktı! Rekor üstüne rekor Borsada para bu sektöre aktı! Rekor üstüne rekor İşte Japonların ''tasarruf'' sırrı Kakeibo yöntemi İşte Japonların ''tasarruf'' sırrı Kakeibo yöntemi İşin uzmanı 4 gün iş, 3 gün tatil modelini anlattı İşin uzmanı 4 gün iş, 3 gün tatil modelini anlattı En yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar belli oldu! Son başvuru tarihini kaçırmayın En yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar belli oldu! Son başvuru tarihini kaçırmayın