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Türkiye ve Almanya'daki fiyatları kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağdı

Türkiye ve Almanya'daki fiyatları kıyaslayan Ahmet Dursun'a tepki yağdı

Eski milli futbolcu Ahmet Dursun, sosyal medya hesabından Türkiye ve Almanya'daki market fiyatlarını kıyasladı.

Kişisel sosyal medya hesabından market fiyatlarını kıyaslayan Ahmet Dursun gündeme damga vurdu. Beşiktaş ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Almanya'daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek gönderme yaptı.

"HAYAT NE KADAR UCUZ DEĞİL Mİ?
Bir dönem Survivor'da da yarışan Ahmet Dursun market paylaşımına, "Salatalık 2.99 Euro 50 TL, domates 4.49 Euro 72 TL, cherry domates 7.99 Euro 127 TL. Almanya'da hayat ne kadar ucuz değil mi?" notunu düştü. Dursun'un bu paylaşımı hem ana akım medyada hem de sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada birçok kullanıcı "Almanlar sanki TL ile maaş alıyor", "Gel o zaman Türkiye'de yaşa" şeklinde yorumlar yaptı. Bir kullanıcı ise "Almanya'da asgari ücret 1700 euro (27.200 TL) Türkiye'de asgari ücret 4.250 TL" diyerek Ahmet Dursun'un hesabına tepki gösterdi.

Etiketler ahmet dursun almanya türkiye
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