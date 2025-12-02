  1. Anasayfa
  3. Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu

Sık sık gündeme gelen "il sayısı artacak" iddiaları bir kez daha gündemde...Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu.

Türkiye'de nüfus yoğunluğu, ekonomik potansiyeli ve stratejik konumuyla öne çıkan 19 ilçenin il olabileceği ihtimali gündemde..

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladığı güncel verilerine göre nüfusu 100 bini aşan ve ekonomik gelişmişliğiyle öne çıkan birçok ilçe dikkat çekmişti.

Bir ilçenin il olabilmesi için başlıca şartlar nüfusu, ekonomisi tarihi ve stratejik konumu... 

Bir ilçe nasıl il olur ?

Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için; en az 100 bin nüfus ve mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklık şartı aranıyor. Bunun yanında ekonomik hareketlilik, ulaşım ve altyapı durumu, stratejik konum, kalkınma potansiyeli ile sosyal ve kültürel gelişmişlik gibi faktörler de değerlendiriliyor.

İşte il olması beklenen 24 ilçe

İşte Türkiye genelinde il olma potansiyeli taşıyan bazı ilçeleri:

Akhisar,
Alanya,
Bandırma,
Cizre,
Çorlu,
Edremit,
Elbistan,
Erciş,
Ereğli,
Ergani,
Fethiye,
İnegöl,
İskenderun,
Kahta,
Kozan,
Lüleburgaz,
Manavgat,
Midyat,
Nazilli,
Polatlı,
Siverek,
Tarsus,
Ünye,
Yüksekova



