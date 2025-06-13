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Türkiye'den 4 ülkeye uçak seferleri durduruldu

Türkiye'den 4 ülkeye uçak seferleri durduruldu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ''Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal etmiştir" dedi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran’a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır. Bu kapsamda yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir. Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir" dedi. 

DHA

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Etiketler türkiye abdulkadir uraloğlu türk hava yolları ırak Suriye ürdün İran
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