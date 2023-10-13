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Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki: ''Bunun insanlıkta yeri yoktur''

Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki: ''Bunun insanlıkta yeri yoktur''
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze için ''Filistinlilerin 24 saat içinde güneye kaydırılması'' yönünde yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, ''2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur'' dedi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'de yaşayanları 24 saat içinde bölgenin güneyine geçmeye çağırmasının ardından bir yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle: 

"İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.

Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.

İsrail’in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze’de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz.

Etiketler türkiye dışişleri bakanlığı israil gazze
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