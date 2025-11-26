Türkiye'nin konuştuğu ailenin ölüm nedeni kesinleşti!

  1. Anasayfa
İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan ve kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren 4 kişilik ailenin ölüm sebebinin ''zehirlenme'' olduğu kesinleşti.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan B. ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı. Raporda, ailenin ölüm sebebinin böcek ilacı zehirlenmesi olduğu belirtildi. 

Fatih'te bir otelde konaklayan B. ailesi, 13 Kasım 2025 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Ç.B. (27), baba S.B. (38) ile 3 yaşındaki M. ve 6 yaşındaki K.B. hayatını kaybetmişti. Otelde inceleme yapan polis ekipleri, ilaçlama yapıldığını belirlemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

AİLE BÖCEK İLACINDAN ZEHİRLENDİ

Ailenin ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, 'Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan görüş alınması gerektiği yönünde kanaat belirten rapor, 24 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. 25 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat dosyası da gönderilerek Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında görüş istenmiş olup, 1. İhtisas Kurulu tarafından ölüm sebeplerini belirtir mütalaa 26 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemleri ile laboratuvar incelemeleri ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Anne Ç.B., baba S.B. çocuklar K.B. ve M.B.'nin; Ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği, Ölümlerinin, kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir' yazıldı. 

FOSFİN MADDESİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Adli Tıp Kurumu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen raporda, otelden alınan havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde 'fosfin' maddesi (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği belirtilmişti.  Ailenin midesinden alınan örneklerde ise yediklerinde zehir bulunmadığı tespit edildi.

Raporda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan incelemede ailenin yediği gıdalardan alınan örneklerin Türk Gıda Kodeksine uygun olduğunun tespitine yer verildi.

