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  3. 08 Mayıs 2017 17:46

TÜRKSAT baskını sanıklarına istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TÜRKSAT yerleşkesine giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla 16 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

TÜRKSAT baskını sanıklarına istenen cezalar belli oldu
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesine giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla 5'i sivil 16 sanığın yargılandığı davada, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar, avukatları ve yakınları ile müştekiler hazır bulundu.

Sanıkların, üzerlerine atılı suçları işlediklerinin, yargılama ve toplanan delillerden anlaşıldığı belirtilen mütalaada, sanıkların, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile silahlı terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmaları istendi.

Asker sanıkların ayrıca, nitelikli kasten öldürme suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

"Asker sanıklar tam bir eylem birliği içinde hareket etmiştir"
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Manga, "Asker sanıkların kendi yaptıkları savunmalarında askeri tecrübelerinden bahsettikleri dikkate alındığında, daha önce birçok operasyona katılmış olmaları karşısında, bir kurumu ele geçirmeye gelen bir birlik gibi değil de sanki müze ziyaretine giden turist kafilesi acemiliğinde bulunduklarının kabulü, hayatın olağan akışına ters düşmektedir. Tam tersine, asker sanıkların suç işledikleri sırada tam bir fikir ve eylem birliği ile askeri hiyerarşi içinde hareket ettikleri kabul edilmiştir." görüşüne yer verdi.

Duruşma, 29 Mayıs Pazartesi'ye bırakıldı.

AA

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