Tutmayan tahminlerini silen ''deprem kahini'' yine sahnede

Kahramanmaraş merkezli depremleri 3 gün öncesinden tahmin eden ''deprem kahini'' lakaplı Frank Hoogerbeets, yeni deprem tahminlerini paylaştı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremi 3 gün öncesinden bilen ve bir anda dünya gündemine oturan Frank Hoogerbeets, o günden beri açıklamalarıyla ses getiriyor.

Tutmayan tahminlerini silen ve bu sayede kendisine tüm depremleri biliyormuş izlenimi veren Avusturyalı deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, 1999'da 20 bin vatandaşın vefatına ve 50 bin vatandaşın yaralanmasına sebep olan Gölcük ve Düzce depremleriyle ilgili Twitter paylaşımı yaptı.

Hoogerbeets, astrolojiyi kullandı ve "Gezegenlerin konumu depremleri etkiledi, özellikle Venüs" iddiasında bulundu.

Dünya çapında birçok bilim insanı, gezegen konumlarının, astrolojinin ve Dünya'nın uydusu Ay'ın, depremler üzerinde etkili olmadığını defalarca kez ispatladı.

Hoogerbeets, gerek sosyal medya kullanıcıları, gerekse konunun uzmanları tarafından bu konuda uyarıldı.

Twitter, Hoogerbeets'in paylaşımına "Gezegen konumlarının depreme etkisinin olmadığı ispatlanmıştır" uyarısı koydu, birçok bilimsel kaynağın linkini paylaştı.



BU İLK VUKUATI DEĞİL

1 Mart'ta video yayınlayan Frank Hoogerbeets, şu ifadeleri kullandı: 'Mart ayının 3'ü veya 4'ünde Dünya, Merkür ve Satürn gezegenleri birbirine yaklaşacak. Büyüklüğü 7 veya 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir.''

ABD devletinin rasathaneleri, 2023 yılında gerçekleşen önemli depremlerin listesini güncelledi. Mart ayının ilk iki haftasında, 7 veya 8 şiddetinde bir deprem yaşanmadı.

Frank Hoogerbeets'in astroloji temelli deprem tahmini bir kez daha boşa çıkmış oldu.