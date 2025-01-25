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  3. Tutuklu Özdağ'dan dikkat çeken açıklama... Neden tutuklandığını açıkladı!

Tutuklu Özdağ'dan dikkat çeken açıklama: ''Korkmayın, susmayın ve ihanet sürecine karşı durun''

Tutuklu Özdağ'dan dikkat çeken açıklama: ''Korkmayın, susmayın ve ihanet sürecine karşı durun''
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Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan ve halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama daha yayınlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından, Özdağ halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulduktan sonra aralıksız devam eden paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

Özdağ'ın resmi X hesabından yapılan son paylaşımda bebek katili terörist elebaşı Öcalan'ı serbest bırakmak isteyenlerin bu süreci baltalayanları susturmak istediğini bu nedenle Zafer Partisi’ne gözdağı verilmek için hukuksuz bir şekilde tutuklandığını savundu.

İşte Özdağ'ın X hesabından yapılan o paylaşım:

"ZAFER PARTİSİ'NE GÖZ DAĞI VERMEK İÇİN HUKUKSUZ ŞEKİLDE TUTUKLANDIM"

“İkinci açılım ihaneti ile Türk devletini terör örgütleri önünde diz çöktürmek, bebek katili terörist elebaşı Öcalan'ı serbest bırakmak isteyenler, bu süreci baltalayanları susturmak istiyor.

Bu ihanet sürecine dur diyen Zafer Partisi'ne göz dağı vermek için hukuksuz şekilde tutuklandım.

Bu yaşanan hukuksuzluğa susmayan, tepki gösteren, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde, İstanbul Adalet Sarayı önünde, Silivri Cezaevi önünde bekleyen, Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunan saygıdeğer siyasi parti genel başkanlarına ve parti temsilcilerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına, baro yöneticilerine, avukatlara ve hukukçulara, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, gazetecilere, sanatçılara, spor kulüplerimizin taraftarlarına, hangi partiye oy vermiş olursa olsun kalbiyle yanımızda olan Büyük Türk Milleti'ne teşekkür ederim.

Korkmayın, susmayın ve ihanet sürecine karşı durun!

Ne mutlu Türk'üm diyene!”

Etiketler Ümit Özdağ sosyal medya zafer partisi paylaşım
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