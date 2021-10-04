Ümit Özdağ: ''Suriyelilerin artık Suriye’ye dönme vakti geldi''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki heyetle İzmir, Torbalı’ya hareket ederek bir Suriyeli tarafından bıçaklanarak öldürülen Batuhan Barlak’ın ailesine taziyelerini sundu.

Ziyaretin ardından Türkiye’nin her geçen gün derinleşen sığınmacı sorununa da dikkat çeken bir konuşma gerçekleştiren Özdağ, “Bugün Zafer Partisi Divan üyeleriyle birlikte İzmir, Torbalı'da katledilen evladımız Batuhan Barlak'ın annesi ve babasını ziyaret ettik. Metin Bey ve Ümit Hanım, yanlarında kız kardeşleri de vardı. Büyük bir üzüntü içindeydiler. Torbalı'nın yerli ailelerinden birisi. Mazlum bir Türk ailesi” ifadelerini kullandı.

19 yaşında hayatını kaybeden gencin ailesiyle uzun süre sohbet eden Ümit Özdağ, Barlak ailesinin durumunu ve genç Batuhan’ın acı olayın yaşandığı gün başından geçenleri ise şu sözlerle anlattı:

“Batuhan 13 yaşından itibaren kalbinden rahatsız olan bir genç, aile bütçesine katkıda bulunmak üzere bir aile bütçesine katkıda bulunmak üzere asansörcüde çalışıyor. İki erkek kardeşi var, 2 de kız kardeşi. Onlar da çalışıyorlar ve Batuhan’ı bir arkadaşı gelip kendisini çağırıyor. Akşam evden iki elma alıyor; biri kendisine, birisini de arkadaşı için. ‘Anne’ diyor, ‘bir saat kadar dolaşıp geleceğim’ ve eve ölüm haberi geliyor. Öldüren kişi Batuhan’ın annesinin ilk geldiklerinde yardım ettiği Suriyelilerden birisi, evet durum bu.”

“ARTIK VATANLARINA DÖNME ZAMANI GELDİ”

Zafer Partisi lideri Özdağ, ilk olmayan ve tedbirsizlik nedeniyle yıllardır önüne geçilemeyen sığınmacı sorunu kaynaklı olayın ardından yaptığı açıklamada partisinin duruşu ve kararlılığına ilişkin de “Artık Suriyelilerin vatanlarına dönme zamanı geldi. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Sokaklarımızda çocuklarımızı örtülü istilacılara öldürtmeyeceğiz” diye konuştu.

Genel Başkan Özdağ’a İzmir ziyaretinde eşlik eden parti heyetinde Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cezmi Polat, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak ve Genel Sekreter Yardımcısı Canan Çakır da yer aldı.