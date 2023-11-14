Üniversite öğrencilerine 120 GB ücretsiz internet desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerine 12 boyunca 120 GB ücretsiz internet desteği sağlanacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, üniversite öğrencilerine verilecek internet desteğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yükseköğretim öğrencilerimize, 12 ay boyunca aylık 10 GB, yıllık 120 GB olacak şekilde ücretsiz internet imkanı sunuyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimiz için durmadan çalışan Türkiye hızlanıyor" dedi.

İŞTE İNTERNET DESTEĞİNİN ŞARTLARI

‘Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de, internet desteğine başvuru şartları ve değerlendirme sürecine dair ise şu bilgiler yer aldı:

“MADDE 8- (1) Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında internet desteğinden faydalanmak isteyenlerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,

ç) Daha önce bu destekten yararlanmamış olması,

d) İnternet desteğinden faydalanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması,

e) Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunulması şartlarını birlikte sağlaması gerekir.

MADDE 9- (1) İnternet desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir. İnternet desteği, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere on iki ay boyunca kesintisiz sağlanır.

(2) Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılan başvuruda;

a) Kimlik bilgilerinin,

b) Kendi adına kayıtlı telefon numarasının sisteme girilmesi zorunludur. Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına kayıtlı telefon numaraları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sistemleri vasıtası ile ilgili mobil şebeke işletmecilerinden temin edilebilir. Verilecek desteğe ilişkin ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sistemleri üzerinden elde edilir.

(3) Başvurular sistem üzerinden değerlendirilir. Öğrenci tarafından girilen bilgilerin internet desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır.

(4) Başvurunun kabulü halinde, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır. Destek bedeli Bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenir.

(5) Sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere on iki ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilmez. Bu destek, öğrenci adına kayıtlı kullanıma açık bir hatla kullanılır. İnternet desteği sağlandığı süre boyunca öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılır.

(6) İnternet desteği sağlanan öğrenci, destekten yararlandığı sırada yükseköğretim kurumundan mezun olması veya 26 yaşından gün alması halinde de internet desteğinden beşinci fıkrada belirtilen süre boyunca yararlanmaya devam eder.

DHA