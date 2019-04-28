Ünlü analistten şaşırtan AK Parti-MHP analizi

Analist, Günal Ölçer seçim gündemine dair değerlendirmelerde bulundu ve Cumhur ittifakının küçük yerlere sıkıştığını ifade etti.

Polimetre'nin kurucusu, analist M. Günal Ölçer seçim gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Turkiye Gundemi'nden Hülya Karabağlı'nın haberine göre; Ölçer, “Liderler Yüzde 10 alamadıkları yere gidemeyeceklerse, MHP Genel Bahçeli 49,264 mahallenin 41, 270’ne. 907 ilçenin 407’sine, 81 ilin 29’una gidemez” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Akuzulu saldırısı için, “Çubuk Akkuzulu Mahallesi’nde en son mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı 1260 oy almış, yüzde 73.30 oranında. CHP artı İP ittifakı 169 oy yüzde 9.83” demişti.

Veri madenciliği yöntemiyle seçim öncesinde yaptıkları doğru tahminlerle kamuoyunda bilinen Polimetre.com’un kurucusu, analist M. Günal Ölçer, Akkuzulu saldırısından sonra yaptığı açıklamada, son Mahalli İdareler seçiminde Millet İttifakı’nın aldığı yüzde 9.83’lük oy hatırlatmasıyla tepki uyandıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, 27 dönem milletvekilliği sonuçlarıyla yanıt verdi.

Ölçer, “Liderler Yüzde 10 alamadıkları yere gidemeyeceklerse, MHP Genel Bahçeli 49,264 mahallenin 41, 270’ne. 907 ilçenin 407’sine, 81 ilin 29’una gidemez” dedi.

“Cumhur ittifakı büyük yerlerde bitiyor, küçük yerlere sıkışıyor”

31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının iki cümlelik özetinin “Cumhur ittifakı büyük yerlerde bitiyor, küçük yerlere sıkışıyor. MHP, AK Parti’yi kemiriyor” şeklinde olduğunu söyleyen Ölçer, “75 tane kadar yerde MHP kazandı AK Parti kaybetti. Yani, MHP AK Parti’den aldı. Bu 75 yerin 73’ünde bir iki tane seçim sonuçlarına baktığımız zaman MHP AK Parti’den almış” diye konuştu.

Polimetre.com’un kurucusu M. Günal Ölçer’in değerlendirmeleri şöyle:

27. dönem milletvekilliği genel seçimi sonuçlarına göre, liderler Yüzde 10 alamadıkları yere gidemeyeceklerse, MHP Genel Bahçeli 49,264 mahallenin 41, 270’ne. 907 ilçenin 407’sine, 81 ilin 29’una gidemez. AK Parti ve MHP açısından seçim sonuçlarının iki cümleyle özeti şudur.

Cumhur ittifakı büyük yerlerde bitiyor, küçük yerlere sıkışıyor. MHP AK Parti’yi kemiriyor. 75 tane kadar yer de MHP kazandı AK Parti kaybetti. Yani, MHP AK Parti’den aldı. Bu 75 yerin 73’ünde bir iki tane seçim sonuçlarına baktığımız zaman MHP AK Parti’den almış.

AK Parti’nin 24 Haziran’da yüzde 50’den fazla oy alıp 31 Mart’ta MHP’nin kazandığı 58 belediye var.

24-Haziran-2018 Genel Seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 50 den fazla oy alıp, 31-Mart-2019 Yerel Seçimlerinde, başkanlığı MHP'nin kazandığı 58 belediye vardır. Bu belediyelerden 3 tanesi de RİZE'dedir (ÇAYELİ, DEREPAZARI, İKİZDERE).

Bu 58 belediyeden; 4 tanesi İl Belediyesi (BAYBURT, KARAMAN, KARABÜK, ÇANKIRI), 1 tanesi Büyükşehir İlçe Belediyesi (KONYA-HALKAPINAR), 53 tanesi de İlçe Belediyesidir.

AK Parti'nin seçim kaybettiği ilçelerden 10 tanesinde oy oranı %70'in üzerindedir. MHP'nin belediye seçimini kazandığı bu 58 ilçeden 4 tanesindeki (ÇANKIRI-BAYRAMÖREN, ERZINCAN- KEMAH, GIRESUN-CAMOLUK, SIVAS-GOLOVA) oy oranı yüzde 10'un altındadır.

Bu 58 belediyenin; 12 tanesinde ittifak olarak seçime girmişler, 46 tanesinde ise ayrı ayrı seçime girmişlerdir.

Bu durum; AK Parti içinde, AK Parti'nin kazanmasını istemeyen bir grubun varlığını, AK Parti Genel Merkezinin teşkilatlarından habersiz olduğu, AK Parti'den ümidini kesen belli bir kesimin MHP'ye yöneldiği, senaryolarını akla getirmektedir.

Not: Oy oranları, 24-Haziran-2018 oy oranları anlamındadır.

AK Parti: 2014 Yerel Seçiminde kazandığı 605 ilçeden sadece 426 tanesini tekrar kazanabildi. MHP’ye 75, CHP’ye 65 ilçe kaybetti.

AK Parti 2014’te Kazandığı 605 İlçeden 75’ini MHP’ye Kaybetti. MHP 2019’da Kazandığı 145 İlçenin 75’ini AK Parti’den aldı.

Bir başka önemli bulgu da MHP’nin AK Parti’den aldığı bu 75 belediyeden 73 tanesinde, 24- Haziran-2018 Genel Seçimleri esas alındığında AK Parti’nin oy oranının MHP’den fazla olduğudur.

Bu 75 ilçenin 25 tanesinde AK Parti ve MHP ittifak yaparak seçime girmiş, 50 tanesine ise ayrı ayrı girmişlerdir.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde AK Parti'nin %50 den fazla oy alıp, 31-Mart-2019 Yerel Seçimlerinde, belediye başkanlığını MHP'nin kazandığı 58 belediye vardır. [Bu belediyelerden 3 tanesi de RİZE'dedir (ÇAYELİ, DEREPAZARI, İKİZDERE).

Bu 58 belediyeden; 4 tanesi İl Belediyesi (BAYBURT, KARAMAN, KARABÜK, ÇANKIRI),

1 tanesi Büyükşehir İlçe Belediyesi (KONYA-HALKAPINAR),

53 tanesi de İlçe Belediyesidir.